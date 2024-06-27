- ريجيلسن تؤكد أن المؤتمر فرصة قيمة لربط الشركات الدنماركية بنظيراتها المصرية

تشارك الدنمارك في مؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي، حيث تعرض تاريخها من الشراكات التجارية الناجحة مع مصر وتهدف إلى تعزيز هذه العلاقات.

ويعد المؤتمر، المقرر عقده في القاهرة في الفترة من 29 إلى 30 يونيو، بمثابة منصة رئيسية لتعزيز علاقات الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي.

وتدرك الدنمارك الإمكانات الكبيرة للتعاون في مختلف القطاعات، وأهمها الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، وهي ملتزمة بتعزيز الشراكات ذات المنفعة المتبادلة.

وقالت سفيرة الدنمارك لدى مصر آنه دورته ريجيلسن، إن مؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي يمثل فرصة قيمة لربط الشركات الدنماركية بنظيراتها المصرية والمساهمة في التنمية الاقتصادية للبلاد.

وأضافت ريجيلسن أن الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي استراتيجية، ذاكرة أن الدنمارك، باعتبارها عضوا قويا في الاتحاد الأوروبي، حريصة على المساهمة في هذا المؤتمر المهم.

وتابعت السفيرة: نؤمن بأن خبرتنا في العديد من المجالات، إلى جانب نقاط القوة الأوسع التي يتمتع بها الاتحاد الأوروبي، يمكن أن تساهم بشكل كبير في النمو الاقتصادي والازدهار في مصر.

وستعرض الدنمارك خبرتها في مجال الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، بهدف المساهمة في تحقيق أهداف الاستدامة الطموحة في مصر.

وتشمل بعض شركات الطاقة الدنماركية الكبرى المشاركة: C2X، وVestas، وCIP.

كما ستقدم الشركات الدنماركية حلولاً متطورة في مجالات مثل الابتكار والتكنولوجيا والحلول الحيوية، بما في ذلك المشاركة القوية من قبل Novo Nordisk وNovonesis وOrana وCrossWorkers وAller Aqua.

وستشارك الشركات في حلقات نقاش، وفعاليات للتواصل، واجتماعات ثنائية، بهدف إقامة شراكات جديدة واستكشاف فرص الاستثمار.