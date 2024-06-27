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أعداد جريدة الشروق
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الاحتلال يعتقل 3 شبان فلسطينيين من بلدة كفر دان غرب جنين

وكالات
نشر في: الخميس 27 يونيو 2024 - 11:20 ص | آخر تحديث: الخميس 27 يونيو 2024 - 11:20 ص

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، ثلاثة شبان فلسطينيين من بلدة كفر دان غرب جنين.

وذكرت مصادر أمنية لوكالة «وفا»، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشقيقين ناصر وأحمد علي أبو الندى، وإبراهيم محمد مرعي، عقب اقتحام البلدة ومداهمة منازلهم.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، مقتل قائد فرقة قناصة في جنين وإصابة 16 جنديا بجروح متفاوتة.

ووقعت قوة إسرائيلية في كمين خلال اقتحامها لمدينة جنين ومخيمها منذ ساعات ما قبل فجر اليوم الخميس، الأمر الذي أدى إلى مقتل الجندي الإسرائيلي.

وبدأ الكمين مع دخول جرافة عسكرية إسرائيلية للمخيم وخلفها مركبات عسكرية، حيث انفجرت عبوة ناسفة في الجرافة، كما أظهرت لقطات فيديو.

وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام عبرية، أن القوات الإسرائيلية تعرضت لإطلاق نار ولانفجار عبوة ناسفة خلال اقتحامها جنين، وسط أنباء عن إصابات في صفوف الجنود.

وأظهرت فيديوهات متداولة لحظة إجلاء جنود إسرائيليين أصيبوا بتفجير عبوات ناسفة في جنين.


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