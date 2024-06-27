حماس: قصف حي الشجاعية استمرار لحرب الإبادة التي تشنها حكومة الاحتلال الفاشية

نقلت شبكة "الجزيرة" الإخبارية عن حركة حماس إدانتها لقصف جيش الاحتلال الإسرائيلي لحي الشجاعية في قطاع غزة.

وقالت حماس: "قصف الشجاعية استمرار لحرب الإبادة التي تشنها حكومة الاحتلال الفاشية على شعبنا الفلسطيني، بدعم وتغطية كاملة من الإدارة الأمريكية الشريكة في هذه الجرائم"، ذاكرة أن "السياسة الفاشية بالاستهداف المتكرر للمدن والمخيمات والأحياء هي جريمة حرب مكتملة الأركان".

وأضافت: "هذه الجرائم والسياسات الاحتلالية النازية لن تزيد شعبنا إلا إصرارا على الثبات على أرضه، وتحديا للاحتلال ومخططاته"، مؤكدة أن "مقاومتنا الباسلة ستواصل تصديها لهذا الجيش الفاشي وآلته الإرهابية، وإثخانها في جنوده وضباطه، حتى كسر العدوان".

وفيما يتعلق بعملية جيش الاحتلال في حي الشجاعية، كانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية قد ذكرت الجيش أعلن تفكيك القدرات الأساسية لحماس في الحي، واليوم يعود الجيش الإسرائيلي مرة أخرى إلى الحي.

في حين نقلت صحيفة "إسرائيل اليوم" عن مسئول إسرائيلي قوله إن "هذه ليست عملية غير عادية، ولكنها جزء من مرحلة الاجتياحات التي ستستمر في غزة أينما تحاول حماس إعادة سيطرتها".