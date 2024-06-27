الأردن يسير قافلة مساعدات تضم 50 شاحنة إلى قطاع غزة

وجهت القوات المسلحة الأردنية والهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية اليوم الخميس، قافلة مساعدات إنسانية جديدة تضم 50 شاحنة إلى قطاع غزة.

وقالت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، إن القافلة التي تضم 50 شاحنة تم تسييرها بالشراكة مع برنامج الغذاء العالمي وضمت تبرعات الحملات الشعبية وبعض من المؤسسات الأردنية.

وحملت الشاحنات الطرود الغذائية الأساسية ومادة الأرز، ليتم توزيعها على السكان في غزة من خلال الجمعيات والمنظمات الشريكة في القطاع.

وقال أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حسين الشبلي، إن الأردن على جاهزية كاملة لرفع عدد القوافل والشاحنات المرسلة إلى قطاع غزة، وأكد أن أولوية الأردن منذ بدء الحرب كانت ولا تزال هي زيادة حجم المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وأوضح الشبلي أن العدد الكلي للشاحنات البرية التي دخلت لقطاع غزة حتى الخميس، ارتفعت إلى 2270 شاحنة و53 طائرة عبر العريش.

من جهة أخرى، وصل عدد الإنزالات الجوية التي نفذتها القوات المسلحة الأردنية، على القطاع إلى 107 إنزالاتٍ جوية، و261 إنزالاً جوياً بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة.

وتشن إسرائيل حربا على قطاع غزة ردا على عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر الماضي، ما تسبب في أزمة أنسانية كارثية جراء نقص المواد الغذائية والأدوية والمياه.