 الأهلي يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة فاركو - بوابة الشروق
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الأهلي يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة فاركو

محمود باهي
نشر في: الخميس 27 يونيو 2024 - 9:26 م | آخر تحديث: الخميس 27 يونيو 2024 - 9:26 م

اختتم النادي الأهلي استعداداته لمباراة فاركو، التي من المقرر أن تجمع الفريقين غدًا الجمعة، ضمن منافسات بطولة الدوري ‏الممتاز.‏

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة للاعبين ناقش خلالها العديد من الجوانب الخططية المتعلقة بالتحضير للمباراة.‏

وبدأ المران بفقرات بدنية قادها أندرياس إندويا مخطط الأحمال، فيما أدى حراس مرمى الفريق مرانًا قويًّا تحت قيادة ميشيل يانكون، مدرب الحراس.‏

كما حرص الجهاز الفني على تخصيص فقرات فنية متنوعة وتقسيمة كرة قوية، بينما اكتفى لاعب الفريق عمر كمال عبد الواحد بتدريبات التأهيل التي ‏يؤديها للتعافي من الإصابة.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق فاركو في السابعة من مساء غد الجمعة على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين ‏من الدوري الممتاز‎.‎


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