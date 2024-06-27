 وزير إسرائيلي: تدمير قدرات حماس في غزة هدف بعيد المنال - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وزير إسرائيلي: تدمير قدرات حماس في غزة هدف بعيد المنال

وكالات
نشر في: الخميس 27 يونيو 2024 - 9:45 ص | آخر تحديث: الخميس 27 يونيو 2024 - 9:45 ص

قال آفي ديختر، عضو مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر للشئون السياسية والأمنية (الكابينت)، إن تدمير القدرات السلطوية لحركة حماس الفلسطينية في قطاع غزة لا يزال هدفا بعيد المنال.

وأضاف الوزير الإسرائيلي أن تل أبيب تستعد لكل الاحتمالات في الشمال، وستخوض الحرب مع حزب الله اللبناني عندما يحين الوقت المناسب، وفقاً لقناة الجزيرة الإخبارية.

وفي 7 أكتوبر الماضي، شنت حركة (حماس) وفصائل فلسطينية أخرى هجوما على نقاط عسكرية ومستوطنات محاذية لقطاع غزة قُتل خلاله نحو 1200 إسرائيلي، وأُصيب حوالي 5431، وأسرت الحركة 239 على الأقل، بادلت عشرات منهم مع إسرائيل خلال هدنة مؤقتة


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