أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أن إسرائيل تنتهك القانون الدولي، وأنه يجب محاسبة المسؤولين عند حدوث الانتهاكات.

جاء ذلك في تصريحات، الجمعة، أدلى بها للصحفيين بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.

وسأل أحد الصحفيين جوتيريش عن تقارير تفيد بتلقي الجنود الإسرائيليين أوامر بقتل مدنيين فلسطينيين، وعما إذا كان الوقت قد حان لكي تفرض الدول الأعضاء في الأمم المتحدة عقوبات على إسرائيل.

وردّ جوتيريش على السؤال قائلا: "ليست هناك حاجة إلى تقارير لرؤية ارتكاب انتهاكات كبيرة للقانون الدولي (من قبل إسرائيل). وعندما يحدث انتهاك، يجب محاسبة المسؤولين".

ورداً على اتهامات "مؤسسة غزة الإنسانية" المدعومة من إسرائيل والولايات المتحدة ضد الأمم المتحدة بنشر معلومات كاذبة عن قتل أشخاص في مراكز توزيع المساعدات، قال الأمين العام للأمم المتحدة: "الصور التي رآها الجميع لم نختلقها نحن".

وفيما يتعلق بالأنباء المتعلقة بمقترحات جديدة لوقف إطلاق النار في غزة، أعرب غوتيريش عن دعمه لأي مبادرة سلام تقوم بها الحكومة الفلسطينية.

وبعيدا عن إشراف الأمم المتحدة والمنظمات الدولية تنفذ تل أبيب وواشنطن منذ 27 مايو الماضي خطة لتوزيع مساعدات محدودة، حيث يقوم الجيش الإسرائيلي بإطلاق النار على الفلسطينيين المصطفين لتلقي المساعدات ويجبرهم على المفاضلة بين الموت جوعا أو رميا بالرصاص.

يأتي ذلك بينما تغلق إسرائيل منذ 2 مارس الماضي بشكل محكم معابر غزة أمام شاحنات إمدادات ومساعدات مكدسة على الحدود، ولا تسمح إلا بدخول عشرات الشاحنات فقط، بينما يحتاج الفلسطينيون في غزة إلى 500 شاحنة يوميا كحد أدنى.

وخلفت الإبادة المتواصلة منذ 7 أكتوبر 2023، نحو 189 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال.