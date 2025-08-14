رأت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أن اجتماع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب في ألاسكا، يعكس هدف روسيا المتمثل في إعادة رسم النظام الأمني العالمي.

وتُعقد الجمعة، في قاعدة عسكرية بمنطقة ألاسكا الأمريكية، قمة بين ترامب وبوتين، حيث أعلن ترامب أن المحادثات ستكون حول سبل إنهاء الحرب في أوكرانيا.

ووفقا للصحيفة، يُعيد ترامب وبوتين إحياء نظام القوى العظمى الذي تُدير فيه بضع دول كبرى زمام الأمور.

وترى واشنطن بوست أن بوتين يعيد رسم النظام العالمي بما يُرضيه ووفق رغبته.

⦁ كيف يخطط بوتين؟

صرح بوتين، قبيل اجتماعه مع ترامب، بأن روسيا والولايات المتحدة يمكنهما بدء العمل على معاهدة جديدة للحد من الأسلحة بعد قمة الجمعة في ألاسكا.

وأضاف بوتين في اجتماع مع كبار مسؤولي الكرملين اليوم الخميس أن اتفاقًا بشأن ضبط الأسلحة الهجومية الاستراتيجية من شأنه أن "يهيئ ظروفًا سلمية طويلة الأمد بين بلدينا، في أوروبا، وفي العالم أجمع".

كما أشاد بوتين بالولايات المتحدة لجهودها الحثيثة والصادقة لوقف القتال.

وتأتي إشادات الرئيس الروسي بنظيره الأمريكي بعد أن حذر ترامب موسكو من أنه سيفرض "عواقب وخيمة للغاية" إذا لم يوافق بوتين على وقف إطلاق النار في أوكرانيا خلال اجتماع القادة في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

⦁ مخاوف أوروبية من قمة بوتين وترامب

وعبّر الحلفاء الأوروبيون عن قلقهم من أن الرئيس الأمريكي - الذي قال إن أي اتفاق نهائي سيشمل تبادلًا للأراضي - قد يوافق من جانب واحد على شروط السلام التي اقترحها بوتين، والتي من شأنها أن تضر بأوكرانيا وتقوض أمن القارة.

عقب اتصال هاتفي مع القادة الأوروبيين، أعرب ترامب عن أمله في استغلال القمة مع بوتين للتحضير لـ"لقاء ثانٍ سريع" مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. وفي حين تركز المحادثات في ألاسكا على إنهاء الحرب الروسية في أوكرانيا، صرّح يوري أوشاكوف، مساعد بوتين للشؤون الخارجية، يوم الخميس، وفقًا لوكالات الأنباء الروسية. وقال الكرملين إن الرئيسين سيعقدان مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا بعد لقائهما.

*تفاصيل لقاء بوتين وترامب

وسيضم الوفد الروسي الذي سيشارك إلى جانب بوتين، وزير الخارجية سيرجي لافروف، ووزير المالية أنطون سيلوانوف، ووزير الدفاع أندري بيلوسوف، إلى جانب مساعد الرئيس يوري أوشاكوف، ورئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي كيريل ديميترييف.

أما الوفد الأمريكي فقد حدد أعضاؤه لكن لم يعلن عن أسمائهم بعد.

ويرى الكرملين أن "انعقاد اللقاء بين بوتين وترامب، بالقرب من موقع دفن الطيارين السوفيات في ألاسكا يحمل دلالة رمزية".