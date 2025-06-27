ألقت الشرطة الكورية الجنوبية القبض على 6 مواطنين أمريكيين، أثناء محاولتهم إرسال حوالي 1,300 زجاجة بلاستيكية عبر البحر من جزيرة غوانغهوا بمدينة إنتشون باتجاه كوريا الشمالية.



ووفق وكالة "يونهاب" فإن المواطنين الأمريكيين الـ6، تتراوح أعمارهم بين العشرينات والخمسينات، وكانوا يحاولون إرسال حوالي 1,300 زجاجة بلاستيكية تحتوي على الأرز، أوراق نقدية من فئة دولار واحد، ونسخ من الكتاب المقدس عبر البحر إلى كوريا الشمالية.

وقد تم رصد المجموعة في الساعات الأولى من صباح الجمعة من قبل وحدة عسكرية تراقب الساحل، والتي أبلغت الشرطة عن الحادثة.

وتخضع جزيرة غوانغهوا منذ نوفمبر الماضي لتصنيف "منطقة خطرة" بموجب أمر إداري يحظر إطلاق المنشورات أو أي مواد باتجاه كوريا الشمالية، وذلك ضمن جهود الحكومة الكورية الجنوبية للحد من الأنشطة التي قد تثير التوترات مع بيونغ يانغ.

ويجري التحقيق مع الأمريكيين الستة حاليا بتهمة انتهاك قانون إدارة الكوارث والسلامة، حيث تخطط الشرطة لاستجوابهم بمساعدة مترجم نظرا لعدم إتقانهم اللغة الكورية.

تأتي هذه الإجراءات في سياق توجيهات الرئيس الكوري الجنوبي لي جيه ميونغ، الذي تولى منصبه مطلع الشهر الجاري، بتشديد التدابير لمنع إطلاق المنشورات أو أي مواد مناهضة لكوريا الشمالية من المناطق الحدودية، في إطار مساعيه لتحسين العلاقات مع الشمال.