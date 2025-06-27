ذكرت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، أن الأمراض غير المعدية مازالت السبب الرئيسي في الوفاة والإعاقة في المنطقة الأوروبية، حيث إن 20% من الرجال و10% من النساء يموتون قبل بلوغ سن السبعين.

وأضافت المنظمة أن المنطقة شهدت 8ر1 مليون حالة وفاة، كان من الممكن تجنبها كل عام بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان وأمراض الجهاز التنفسي المزمنة والسكري وغيرها.

وتابعت المنظمة أن هذه الوفيات كان من الممكن تجنبها من خلال إجراءات صحة عامة فعالة أو يتم التعامل معها من خلال الوصول في الوقت المناسب إلى الرعاية الصحية الجيدة.

ومن بين حالات الوفاة التي كان من الممكن تجنبها، 60% لها صلة بأسباب يمكن الوقاية منها، مثل تعاطي التبغ والكحول وارتفاع ضغط الدم وأنظمة غذائية غير صحية والسمنة وعدم النشاط البدني-جميعها يمكن التعامل معها من خلال سياسات صحة عامة أقوى، حسب منظمة الصحة العالمية.

أما الـ40% الباقية فهي ناجمة عن أسباب قابلة للعلاج، حيث يمكن منع حالات الوفاة أو تأخيرها بتشخيص في الوقت المناسب والوصول إلى الرعاية الجيدة.