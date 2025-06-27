غارات إسرائيلية تستهدف عددا من المناطق جنوب لبنان

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قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، إنه شن سلسلة من الغارات الجوية على منشآت تابعة لحزب الله في جنوبي لبنان.

وزعم أن المنشأة، التي يستخدمها حزب الله "لإدارة منظومتها النارية والدفاعية" كانت جزءا من موقع تحت الأرض تابع لحزب الله سبق أن تم استهدافه في غارات إسرائيلية.

وأشار إلى "أنه رصد في وقت سابق محاولات من جانب حزب الله لإعادة تأهيل هذا الموقع واستهدف مواقع البنى التحتية في المنطقة".

وأضاف أن "وجود هذا الموقع ومحاولات إعادة تأسيسه تشكل انتهاكا صارخا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان".

وبثت وسائل إعلام لبنانية لقطات تظهر أعمدة كثيفة من الدخان تتصاعد من التلال المستهدفة قرب منطقة مدينة النبطية، التي تبعد 54 كيلومترا جنوب بيروت.

وأكدت مصادر أمنية لبنانية لوكالة الأنباء الألمانية "د ب أ" أن 5 غارات جوية عنيفة على الأقل قصفت المنطقة.

ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية عن مركز عمليات الطوارئ في وزارة الصحة العامة القول، إنه "وفقا لحصيلة أولية، لقت مواطنة حتفها وارتفع عدد الجرحى إلى 13 جريحا، جراء غارة جوية إسرائيلية استهدفت شقة سكنية في النبطية".

وأصدرت الوكالة أيضا تحديثا لحصيلة الضحايا جراء سلسلة الغارات الجوية التي شنتها إسرائيل في وقت سابق على جنوب لبنان، مشيرة إلى أن عدد الشهداء ارتفع إلى 7 مواطنين.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن سكان النبطية لجأوا إلى المخابئ وسط دوي انفجارات عنيفة.

وتزامنا مع الغارات، قالت مصادر أمنية لبنانية، إن طائرة مسيرة إسرائيلية قصفت شقة في منطقة النبطية الفوقا.

ولم يصدر عن جيش الاحتلال الإسرائيلي أي تفاصيل فورية بشأن الحادث.