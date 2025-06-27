تيودور: مانشستر سيتي في مستوى مختلف تمامًا عن يوفنتوس

اعترف مدرب يوفنتوس، إيغور تيودور، أن مانشستر سيتي «فريق في مستوى آخر» مقارنةً بفريقه، وذلك عقب الهزيمة الثقيلة التي تلقاها يوفنتوس بنتيجة 5-2 ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات في كأس العالم للأندية.

وعلى الرغم من أن يوفنتوس كان قد ضمن التأهل إلى دور الـ16 قبل المباراة، وكان التعادل كافيًا لتصدر المجموعة بعد فوزه على كل من الوداد والعين، فإن الفريق ظهر بصورة هزيلة دفاعيًا، وانهار تمامًا أمام سيطرة الفريق الإنجليزي.

وقال تيودور في تصريحات لشبكة "سبورت ميدياسيت": "مانشستر سيتي كان أكثر من أن نستطيع مجاراته. النتيجة قاسية ولا نحبها بالطبع، لكن لا يمكن إنكار أنهم يتمتعون بجودة هائلة وشخصية قوية. حاولنا التقدم للأمام، لكننا لم نتمكن من استعادة الكرة، فتراجعنا للخلف كثيرًا وتلقينا الأهداف. في الوقت الحالي، هم في مستوى مختلف تمامًا عنا".

وعند سؤاله عمّا إذا كان بإمكان يوفنتوس الوصول لمستوى السيتي رغم الفوارق المالية الكبيرة، أجاب المدرب الكرواتي: "في كرة القدم، كل شيء ممكن. يمكنك الفوز على فريق أقوى منك، لكن يجب أن تكون مكتمل الصفوف، وفي أفضل حالة بدنية وفنية. وهذا ما يجعل كرة القدم لعبة رائعة".

المدرب أجرى ستة تغييرات على تشكيلته الأساسية التي خاضت المباراتين السابقتين، وأعاد بعض اللاعبين الذين غابوا مؤخرًا مثل فيليب كوستيتش العائد من فترة إعارة لفنربخشة.

وأوضح: "أردت إراحة بعض اللاعبين وإشراك آخرين لاستعادة لياقتهم. نعم، لا أحب هذه المباراة، وإذا كان لديّ أي لوم، فهو على نفسي وليس على اللاعبين. أعلم أن النتيجة سيئة، لكن هذا هو شعوري. اللاعبين قدموا كل ما لديهم، والآن يجب أن ننسى ما حدث ونركز على الدور التالي".

وبعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة، من المرجّح أن يواجه يوفنتوس ريال مدريد في الدور المقبل، لكن تيودور لم يُبدِ قلقًا من المواجهة المحتملة، قائلاً: "مانشستر سيتي هو أفضل فريق في العالم خلال السنوات العشر الأخيرة. صحيح أن ريال مدريد فاز بالكثير، لكن من حيث كرة القدم، السيتي هم الأفضل. لذلك ليس غريبًا أن تعاني أمامهم".