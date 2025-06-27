الرئاسة اللبنانية: ماسك يرغب في دخول شركاته إلى السوق اللبناني

أكدت الرئاسة اللبنانية، يوم الخميس، أن رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك أعرب عن مدى اهتمامه بلبنان وبقطاع الاتصالات والإنترنت في اتصال هاتفي مع الرئيس جوزيف عون.



وأوضحت: "تلقى رئيس الجمهورية جوزيف عون، بعد ظهر اليوم، اتصالا هاتفيا من الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات "تسلا" و"سبايس إكس" ومنصة "إكس"، إيلون ماسك، الذي أعرب عن مدى اهتمامه بلبنان وبقطاع الاتصالات والإنترنت فيه".

وأضافت: "أبدى ماسك رغبته في أن تكون شركاته حاضرة في لبنان، وهو ما رحب به الرئيس عون، مؤكدا تقديم التسهيلات الممكنة، وفق القوانين والأنظمة اللبنانية المرعية".

وفي ختام الاتصال، "تمنى الرئيس عون على ماسك زيارة بيروت، ورد ماسك شاكرا له على الدعوة"، وواعدا بـ"تلبيتها في أول فرصة مناسبة".

وتأتي المكالمة بعد أسابيع فقط من لقاء الرئيس اللبناني جوزيف عون ومسؤولين لبنانيين كبار مع مدير التراخيص والتطوير في "ستارلينك"، سام تيرنر، في بيروت لإجراء محادثات حول توفير خدمات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية في لبنان.

وحسبما ذكرت تقارير إعلامية "قوبلت المفاوضات ببعض المعارضة في لبنان، حيث يجري تشغيل خدمة الإنترنت في البلاد حصريا من قبل الشركات المملوكة للدولة والشركات التابعة لها، التي تضغط على الحكومة لعدم منح الترخيص لستارلينك".