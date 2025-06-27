خامنئي: فليعلم الكيان الصهيوني أن الاعتداء على إيران سيكبده كلفة كبيرة

وجه المرشد الأعلى في إيران آية الله علي خامنئي رسالة جديدة إلى إسرائيل حذر فيها من الاعتداء مجددا على الجمهورية الإسلامية.



وقال خامنئي في تدوينة على منصة "X" مساء الخميس: "فليعلم الكيان الصهيوني أن الاعتداء على جمهورية إيران الإسلامية سيكبده كلفة باهظة".



وأضاف خامنئي: "الشعب الإيراني شعب عزيز وسيبقى عزيزا، منتصر وسيبقى منتصرا بتوفيق الله".

وتابع قائلا: "وقف الشعب الإيراني ذو التسعين مليون نسمة، وأعلن تأييده لأداء القوات المسلحة، وأثبت عظمته، وأظهر شخصيته البارزة والمميزة في هذه القضية، كما أثبت أنّه على كلمة واحدة سواء عندما تدعو الحاجة إلى ذلك".

وأردف بالقول: "الشعب الإيراني شعب عظيم وإيران بلد قوي ومترامي الأطراف وصاحب حضارة عريقة، ثروتنا الثقافية والحضارية تفوق بمئات المرات ما تملكه أمريكا وأمثالها".

واختتم المرشد الأعلى في إيران تدوينته بالقول: "إن من الترّهات التي تثير سخرية العقلاء والحكماء هي أن يتوقع أحد استسلام إيران لدولة أخرى".