الحكومة اليمنية تتهم الحوثيين بإحراق وإتلاف 23 طنا من المساعدات الدولية

اتهمت الحكومة اليمنية "المعترف بها دوليا" -اليوم السبت- جماعة أنصار الله الحوثية بإحراق وإتلاف قرابة 23 طنا من المساعدات الإغاثية التابعة لبرنامج الأغذية العالمي، في محافظة ريمة، شمالي البلاد.

وقالت اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية، في بيان صحفي اليوم، إن جماعة الحوثي قامت بإحراق ثمانية أطنان قمح مقدمة من البرنامج للمستحقين بمحافظة ريمة.

وتابع: "الجماعة أيضا منعت برنامج الأغذية العالمي من توزيع المساعدات في بعض المناطق بمحافظة ريمة، ما أدى إلى تعرض 14.8 طن متري من القمح إلى التلف".

وطالب البيان وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك ومنسقة الشئون الإنسانية في اليمن، ليزا جراندي، بـ"التدخل العاجل والتحقيق في هذه الحوادث ورفع التقارير السريعة والعاجلة إلى مجلس الأمن".

وشدد على ضرورة قيام المجتمع الدولي بـ"اتخاذ مواقف جادة وحازمة تحد من الانتهاكات الجسمية التي تمارسها جماعة الحوثي، بحق العملية الإغاثية".

وأكد البيان على أهمية اتخاذ التدابير لضمان إيصال المساعدات إلى مستحقيها والحيلولة من تعرضها للنهب من قبل المليشيات.

وكان برنامج الأغذية العالمي، أعلن في 20 يونيو الماضي، تعليق المساعدات الإغاثية المقدمة إلى العاصمة الخاضعة لسيطرة الحوثيين، والتي تعتبر أكبر المدن اليمنية المزدحمة بالسكان.

واتّخذ القرار بوصفه الحلّ الأخير بعد توقّف مفاوضات مطوّلة بشأن الاتفاق على إدخال ضوابط لمنع تحويل مسار الأغذية بعيدا عن الفئات الأشد احتياجا، نظرا لفساد الحوثيين المسيطرين على المدينة، وفق بيان سابق للبرنامج.