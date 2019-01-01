انهيارات أرضية تقلص مسافة المرحلة 20 لسباق فرنسا للدراجات

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قال منظمون يوم الجمعة إن المرحلة 20 من سباق فرنسا للدراجات يوم السبت ستتقلص مسافتها من 130 كيلومترا إلى 59 كيلومترا مع تجاهل مرتفع كبير بسبب الانهيارات الأرضية.

وأجبرت عاصفة شديدة وانهيارات أرضية لجنة تحكيم السباق والمنظمين على إيقاف المرحلة 19 بعدما تسببت الظروف الجوية القاسية في أضرار جسيمة للطرق.

وستنطلق المرحلة قبل الأخيرة يوم السبت مباشرة من البيرفيل إلى اخر 33 كيلومترا في طريق الصعود إلى فال تورانس.

وستبدأ المرحلة الساعة 1230 بتوقيت جرينتش ولن تمر عبر كورمي دا ريش على ارتفاع 19.9 كيلومتر.

وأصبح الكولومبي إيجان بيرنال المتصدر الجديد للترتيب العام للسباق بعدما تفوق على منافسيه في مرحلة يوم الجمعة التي توقفت أعلى كول دي زيرون.