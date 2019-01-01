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تعرف على قرعة دور الـ32 من البطولة العربية

محمد الديك
نشر فى : السبت 27 يوليه 2019 - 8:27 م | آخر تحديث : السبت 27 يوليه 2019 - 8:27 م

أقُيمت اليوم السبت قرعة منافسات دور الـ32 من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال ( البطولة العربية ) للموسم 2019/ 2020 في مدينة الرباط المغربية، بمشاركة 32 فريق.

وحدد الاتحاد العربي لكرة القدم موعد مباريات دور الـ32 من بطولة والتي سُقام من 20 أغسطس حتى 6 من شهر أكتوبر المقبل، فيما تُقام دور الـ16 من 13 ديسمبر حتى يناير 2020، فيما تلعب مباريات نصف النهائي في الفترة من 5 فبراير وحتى نهاية مارس 2020 والنهائي أحد أيام 18،17،16 أبريل المقبل على ملعب الأمير "مولاي محمد" بالعاصمة المغربية الرباط.

وأسفرت قرعة دور الـ32 كالأتي:

نادي القوة الجوية العراقية – نادي السالمية الكويتي

شباب الأردن الأردني – النجم الساحلي التونسي

نادي الجيش السوري – نادي نواذيبو موريتانيا

نادي المريخ السوداني – نادي الوداد المغربي

نادي الاسماعيلي المصري – أهلي بنغازي الليبي

نادي النصر العماني – الجزيرة الإماراتي

نادي الوصل الاماراتي  - نادي الهلال السوداني

نادي العربي الكويتي – نادي الاتحاد السكندري

نادي أوليمبيك آسفي المغربي – المتأهل من المجموعة "أ".

نادي النجمة اللبناني – نادي الترجي التونسي

نادي المولودية الجزائري – نادي ظفار العماني

نادي الكويت الكويتي – نادي الشرطة العراقي

الرجاء المغربي – هلال القدس فلسطين

المتأهل من المجموعة "ب" –  نادي الشباب السعودي

شباب قسنطينة الجزائري – نادي المحرق البحريني

نادي العهد اللبناني – نادي الاتحاد السعودي.

 


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