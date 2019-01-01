تعرف على قرعة دور الـ32 من البطولة العربية

أقُيمت اليوم السبت قرعة منافسات دور الـ32 من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال ( البطولة العربية ) للموسم 2019/ 2020 في مدينة الرباط المغربية، بمشاركة 32 فريق.
وحدد الاتحاد العربي لكرة القدم موعد مباريات دور الـ32 من بطولة والتي سُقام من 20 أغسطس حتى 6 من شهر أكتوبر المقبل، فيما تُقام دور الـ16 من 13 ديسمبر حتى يناير 2020، فيما تلعب مباريات نصف النهائي في الفترة من 5 فبراير وحتى نهاية مارس 2020 والنهائي أحد أيام 18،17،16 أبريل المقبل على ملعب الأمير "مولاي محمد" بالعاصمة المغربية الرباط.
وأسفرت قرعة دور الـ32 كالأتي:
نادي القوة الجوية العراقية – نادي السالمية الكويتي
شباب الأردن الأردني – النجم الساحلي التونسي
نادي الجيش السوري – نادي نواذيبو موريتانيا
نادي المريخ السوداني – نادي الوداد المغربي
نادي الاسماعيلي المصري – أهلي بنغازي الليبي
نادي النصر العماني – الجزيرة الإماراتي
نادي الوصل الاماراتي - نادي الهلال السوداني
نادي العربي الكويتي – نادي الاتحاد السكندري
نادي أوليمبيك آسفي المغربي – المتأهل من المجموعة "أ".
نادي النجمة اللبناني – نادي الترجي التونسي
نادي المولودية الجزائري – نادي ظفار العماني
نادي الكويت الكويتي – نادي الشرطة العراقي
الرجاء المغربي – هلال القدس فلسطين
المتأهل من المجموعة "ب" – نادي الشباب السعودي
شباب قسنطينة الجزائري – نادي المحرق البحريني
نادي العهد اللبناني – نادي الاتحاد السعودي.