صحيفة سعودية: إدعاءات الحوثي الزائفة عبر إعلامه دليل على أن ساعة الحقيقة اقتربت

أكدت صحيفة "الرياض" السعودية، أن الادعاءات الزائفة للحوثي التي ينشرها عبر إعلامه الأجير ليست إلا دليلاً واضحاً على أن تلك الميليشيا أصبحت في وضع لا يمكنها معه إلا قلب الحقائق، وأن الساعة الحقيقة اقتربت، ولا مفر له إلا بمواجهتها والاعترف بها.

وقالت الصحيفة في افتتاحيتها الصادرة اليوم السبت، تحت عنوان "الانتصارات الزائفة": "إن الكذب والافتراء ليسا بغريبين على من خان وطنه، فيصبح ديدنه محاولة قلب الحقائق، وادعاء الانتصار لكسب رضا سادته، هذا ما يفعله الحوثي تحديداً عند إعلانه توجيه طائرات إيرانية مسيرة (درون) باتجاه المملكة، والتي عادة يتم اصطيادها من قبل قواتنا المسلحة حتى قبل أن تصل".

وتابعت " مؤخراً ادعت تلك الميليشيا عبر وسائل إعلامها إسقاطها طائرة من دون طيار تابعة للتحالف في إضافة جديدة - ولن تكون الأخيرة - لسجل الأكاذيب والافتراءات التي تستخدمها في محاولة منها لتعزيز معنويات مقاتليها"، مشيرة إلي أن الميليشيا استخدمت صوراً قديمة في ادعاءاتها لتعزيز فبركات إسقاط طائرة تابعة للتحالف.

واختتمت الصحيفة بالقول " إن تلك الميليشيا لم يكفها أنها تريد اليمن أن يكون تابعاً للنظام الإيراني، بل إنها تتمادى في العداء للشعب اليمني بإذلاله وتجويعه وقتله وتشريده، وتصور ذلك على أنه انتصار، هو انتصار ولكن للنظام الإيراني الذي لا يريد لليمن أي خير".