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بين عشية وضحاها، تحولت تيريزا ماي من رئيسة للوزراء، إلى رئيسة "سابقة" للوزراء.

وتولى بوريس جونسون زمام الأمور بعد فوزه في انتخابات رئاسة حزب المحافظين.

وعاشت ماي في السنوات الأخيرة حياة شديدة الانشغال، ما بين اجتماعات، وأوراق تتطلب توقيعها، وإدارة البلاد بشكل عام.

فماذا يحدث عندما يتحول هذا الصخب إلى سكون مفاجئ؟

يوم انتقال السلطة

يتضمن اليوم الأخير لـ ماي جولة أخيرة من استجوابات رئيس الوزراء في البرلمان، ثم اجتماع مع الملكة.

ورغم إعلان ماي استقالتها في مايو/أيار الماضي، إلا أنها لم تصبح رسمية إلا بتقديمها للملكة في قصر باكينغهام.

وإذا حالفها الحظ، قد تحصل على هدية شخصية من الملكة. فرئيس الوزراء السابق، غوردون براون، حصل على صورة بتوقيع شخصي.

وقت للراحة

ما الذي قد تفعله ماي بعد استقالتها؟ قد تحذو حذو من سبقوها في الخروج من رئاسة الوزراء.

قد يكون الحصول على قسط وافر من النوم خيارا صائبا. فرئيس الوزراء السابق، غوردون براون، قال في حديث إنه "قد تشعر بالكثير من التعب، فتلجأ للنوم".

وكون ماي من محبي لعبة الكريكيت، قد تفعل مثل رئيس الوزراء السابق جون ميجور يوم تركه منصبه. إذ قال "حان الوقت لتناول الغذاء وبعض من الكريكيت"، وهو في طريقه لمشاهدة إحدى المباريات.

أين تسكن؟

تخيل أن تفقد وظيفتك ومحل إقامتك في نفس اليوم!

ويقول غوردون براون إن "الأمر بالغ الصعوبة. في بريطانيا، تغادر منصبك ومنزلك بين عشية وضحاها، بجانب القدرة على تقديم نفسك كشخصية ما".

وعاشت ماي في داونينغ ستريت لمدة ثلاث سنوات، واستقبلت كبار الساسة حول العالم، مثل دونالد ترامب وجاسيندا أرديرن.

وكانت بإمكانها زيارة تشيكرز، وهي منطقة مخصصة لرئيس الوزراء للاستجمام.

لم تعد هذه الأماكن تحت إمرة ماي، وعليها نقل متعلقاتها إلى منزلها القديم في مقاطعة مايدنهيد.

عودة إلى المعتاد

دائما ما نرى رجال الشرطة يحيطون برئيس. فماذا يحدث بعد ترك المنصب؟

رؤساء وزراء سابقين، مثل توني بلير وديفيد كاميرون، ما زالوا محاطين بحراسة. وغالبا ما ستتلقى ماي نفس الامتياز.

لكن الأمر قد لا يكون امتيازا طول الوقت. فوزير الداخلية السابق، لورد دوغلاس هيرد، يقول إن أفراد الحراسة "يجب أن يكونوا على علم بكل تحركاتك مقدما".

ويجب الأخذ في الاعتبار أن ماي كان لديها جهاز كامل من الموظفين والمتخصصين في تكنولوجيا المعلومات، دورهم هو الاهتمام بكل شيء بينما تقوم هي بعملها.

لكن هؤلاء الآن يعملون لصالح رئيس الوزراء الجديد. ويتعين على ماي الرجوع إلى ترتيب مهامها اليومية، مثل إجراء المكالمات أو كتابة الخطابات بنفسها.

أما زوجها، فيليب، فعليه العودة لإفراغ القمامة بنفسه.

الرفاهية

يستعين رئيس الوزراء بسيارة فارهة رسمية، يقودها سائف تعينه الحكومة، لتنقله حيثما أراد.

ويستمر رئيس الوزراء السابق في تلقي هذه الامتياز، وغالبا ما سنرى ماي تستمر في انتقالاتها في سيارة من طراز جاغوار.

لكن ماذا عن السفر للخارج؟

ثمة طائرة هائلة مخصصة لانتقالات رئيس الوزراء خارج البلاد لحضور الاجتماعات الهامة، مثل مفاوضات بريكست في بروكسل.

وللأسف، لن تتمكن ماي من الاستمرار في استخدام هذه الطائرة، وعليها اللجوء للطيران العادي كعامة الشعب.

وماذا بعد؟

تستمر ماي في منصبها كنائب عن مقاطعة مايدنهيد، مقابل دخل سنوي قدره 79,468 جنيه استرليني.

ويمكنها كتابة كتاب، كما فعل توني بلير وغوردون براون.

كذلك يمكنها الابتعاد عن السياسة برمتها، والاكتفاء بمتابعة مباريات الكريكيت.