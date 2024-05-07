 كاسونجو: الزمالك في قلبي - بوابة الشروق
الثلاثاء 7 مايو 2024 1:23 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

كاسونجو: الزمالك في قلبي

محمد ثابت
نشر في: الثلاثاء 7 مايو 2024 - 12:43 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 7 مايو 2024 - 12:43 ص

رد الكونغولي كابونجو كاسونجو، مهاجم الزمالك السابق، على الأنباء التي ترددت مؤخرا والتي تفيد بتقدمه بشكوى في الاتحاد الدولي ضد القلعة البيضاء.

قال كابونجو كاسونجو في تصريحات لبرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، :" أنا كابونجو كاسونجو ليس لدي أي مشكلة مع نادي الزمالك، أنا أحب النادي دائمًا، وأدعم الأبيض دائمًا، و أشاهد مباريات الزمالك بأكملها، إنه في قلبي، وليتوقف الأشخاص السيئون عن فعل ذلك بإسمي".

أضاف:" أنا جيد مع الزمالك وأعتقد أنه حتى في النهائي سأتواجد في الملعب لدعم نادي الزمالك وتحياتي للجماهير".


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك