كاسونجو: الزمالك في قلبي

رد الكونغولي كابونجو كاسونجو، مهاجم الزمالك السابق، على الأنباء التي ترددت مؤخرا والتي تفيد بتقدمه بشكوى في الاتحاد الدولي ضد القلعة البيضاء.

قال كابونجو كاسونجو في تصريحات لبرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، :" أنا كابونجو كاسونجو ليس لدي أي مشكلة مع نادي الزمالك، أنا أحب النادي دائمًا، وأدعم الأبيض دائمًا، و أشاهد مباريات الزمالك بأكملها، إنه في قلبي، وليتوقف الأشخاص السيئون عن فعل ذلك بإسمي".

أضاف:" أنا جيد مع الزمالك وأعتقد أنه حتى في النهائي سأتواجد في الملعب لدعم نادي الزمالك وتحياتي للجماهير".