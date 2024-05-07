مكتب نتنياهو: مجلس الحرب قرر المضي في عملية رفح وعرض الهدنة الأخير من حماس بعيد عن المطالب الإسرائيلية الأساسية

قال مكتب رئيس الوزراء في بيان اليوم الاثنين، إن مجلس الحرب الإسرائيلي قرر بالإجماع المضي قدما في عملية في رفح "لممارسة الضغط العسكري على حماس، بهدف إحراز تقدم في تحرير الرهائن وأهداف الحرب الأخرى".

وأضاف البيان أن عرض الهدنة الأخير الذي قدمته حماس "بعيد عن المطالب الإسرائيلية الأساسية"،بحسب صحيفة"تايمز أوف إسرائيل".

وتابع "ومع ذلك، سترسل إسرائيل أطقم عمل لإجراء محادثات مع الوسطاء من أجل استنفاد إمكانية التوصل إلى اتفاق بشروط مقبولة لإسرائيل".

كانت حركة "حماس" قد أعلنت في بيان ، مساء اليوم الاثنين، أنها أبلغت الجانبين المصري والقطري بموافقتها على مقترحهم لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وجاء في بيان "حماس"، أجرى رئيس المكتب السياسي للحركة، إسماعيل هنية، اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ومع وزير المخابرات المصرية عباس كامل، و"أبلغهما موافقة حماس على مقترحهما بشأن اتفاق وقف إطلاق النار"، وفقا لحساب المركز الفلسطيني للإعلام على "إكس.