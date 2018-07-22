وزير العمل الألماني يستعرض الوضع بعد 5 سنوات من أزمة اللاجئين

ذكر وزير العمل الألماني، هوبرتوس هايل، أن ألمانيا مستعدة اليوم للتعامل مع المهاجرين بصورة أفضل مما كان عليه الحال قبل خمس سنوات، عندما قررت المستشارة أنجيلا ميركل فتح حدود البلاد إبان ذروة أزمة اللاجئين في أوروبا.

وقال الوزير المنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "نحن أفضل تنظيما اليوم مما كنا عليه عام 2015".

وأشار هايل إلى مجموعة من قوانين الهجرة التي تم تمريرها في يونيو 2019، والمصممة لتوضيح الأساس القانوني لحالات الهجرة واللجوء، إلى جانب تعزيز إجراءات الاندماج، مثل دورات تعلم اللغة ودعم اللاجئين في العثور على عمل.

يُذكر أن ميركل طبقت في 31 أغسطس عام 2015 سياستها المفتوحة المتعلقة باللاجئين للسوريين الفارين من الحرب، وذلك بتعليق القواعد التي تفرض تقديم طلبات اللجوء الخاصة بهم في أول دولة دخول إلى الاتحاد الأوروبي.

وجاءت عبارتها "يمكننا القيام بذلك" لتحديد موقفها الليبرالي من الهجرة في ذلك الوقت - وهو نهج كان له تأثير على السياسة الألمانية في السنوات اللاحقة.

واعترف هايل بأن عام الأزمة 2015، الذي وفد خلاله إلى ألمانيا مئات الآلاف من المهاجرين، عزز أيضا الشعبوية اليمينية، مضيفا في المقابل أن معظم الناس في البلاد تعاملوا مع الأزمة بشكل معقول وبحس إنساني، وقال "إنه لأمر جيد أن يتمكن الناس في ألمانيا من الاقتراب من موضوع مثل الهجرة دون خوف، وكذلك دون خيالية".