الشرطة النمساوية تفرق اعتصاما مؤيدا لفلسطين في جامعة فيينا

فرقت الشرطة النمساوية اعتصاما مؤيدا لفلسطين كان مستمرا منذ 3 أيام في جامعة فيينا بعد دخولها الحرم الجامعي في منتصف الليل.

وجاء في بيان للشرطة النمساوية على منصة إكس (تويتر سابقا)، أنه تم توقيف 3 من المعتصمين.

وتجمعت عدد من الأشخاص أمام الحرم الجامعي للتعبير عن تضامنهم مع الطلاب والمطالبة بالإفراج عن الموقوفين، وفقا لوكالة الأناضول للأنباء.

وأعربوا عن غضبهم من تدخل الشرطة المفاجئ على الرغم من إعلانها عدم وجود مبرر لتفريق "الاعتصام الجامعي" في اليوم الأول.

ومنذ 18 أبريل الماضي، تشهد جامعات أمريكية حراكا طلابيا واسعا تنديدا بالحرب الإسرائيلية على غزة ورفضا لاستثمارات جامعاتهم في الشركات الداعمة لإسرائيل، زادت حدته ليمتد إلى عشرات الجامعات الأخرى البارزة مع تدخل قوات الشرطة واعتقال عشرات الطلاب.

ولاحقا، امتد زخم الحراك الطلابي غير المسبوق في دعم فلسطين بالولايات المتحدة، إلى جامعات أخرى في دول مثل فرنسا وبريطانيا وألمانيا وأستراليا شهدت جميعها مظاهرات داعمة لمظاهرات الجامعات الأمريكية ومطالبات بوقف الحرب على غزة ومقاطعة الشركات التي تزود إسرائيل بالأسلحة.

ومنذ 7 أكتوبر الماضي، تشن إسرائيل حربا على غزة خلفت أكثر من 113 ألفا بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وحوالي 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.