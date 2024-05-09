حماس: إسرائيل غير جادة في التوصل لاتفاق يوقف إطلاق النار في غزة

اتهم عضو المكتب السياسي لحركة حماس، عزت الرشق، ، إسرائيل بأنها "غير جادة" في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار على قطاع غزة، معتبرا أن رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو يعمل على اختلاق الذرائع للتهرب من المفاوضات.

وقال الرشق، في منشور عبر منصة "تليجرام": "إسرائيل غير جادة بالتوصل لاتفاق، وتستخدم المفاوضات غطاءً لاجتياح مدينة رفح (جنوبي غزة) واحتلال المعبر"، في إشارة إلى الجانب الفلسطيني من معبر رفح.

واتهم الرشق نتنياهو بـ"اختلاق الذرائع للتهرب من المفاوضات"، مشيرا إلى أن الأخير "يُلقي باللوم على حماس والوسطاء"، وفقا لوكالة الأناضول للأنباء.

واعتبر الرشق أن "موافقة حماس على مقترح الوسطاء، أربكت نتنياهو وأوقعته في مأزق".

وأشار إلى أن "حماس متمسكة بموقفها الذي أبلغته للوسطاء بالموافقة على مقترحهم".

وأعلنت حماس، الاثنين الماضي، قبولها مقترحا بشأن تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار مع إسرائيل، وأوضح مصدر فلسطيني مطلع أن المقترح "يتضمن 3 مراحل مدتها مجتمعة 124 يوما بحيث تكون المرحلة الأولى 40 يوما والثانية 42 يوما والثالثة 42 يوما".

وتتضمن بنوده، خلال هذه المراحل، تبادلا للأسرى وجثامينهم، ووقف إطلاق النار وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة، وتجهيزات لإعادة إعمار القطاع.

ورغم ترحيب أطراف دولية عدة بخطوة حماس، رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو صيغة الاتفاق التي وافقت عليها الحركة الفلسطينية، مدعيا أنها "بعيدة كل البعد عن تلبية متطلبات" إسرائيل، وأن الضغط العسكري عبر عملية في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة هو "ما سيجبر حماس على قبول شروط تل أبيب".

والثلاثاء الماضي، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي بالفعل "السيطرة العملياتية" على الجانب الفلسطيني من معبر رفح.