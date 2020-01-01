إتاحة الكتاب إلكترونيا عبر الصفحة الرسمية للتنسيق الحضاري على موقع "فيس بوك"

_التنسيق الحضاري يسعى لإصدار الكتاب الثاني من سلسلة ذاكرة المدينة عن منطقة جاردن سيتى

بدأ الجهاز القومى للتنسيق الحضارى، برئاسة المهندس محمد أبو سعدة، حلقة نقاشية حول كتاب "جزيرة الزمالك القيمة والتراث" باكورة إصدار سلسلة "ذاكرة المدينة" التى أطلقها الجهاز، عبر برنامج زووم الإلكترونى.

وتحدث فى الحلقة النقاشية كل من المهندس محمد أبو سعدة، رئيس الجهاز القومى للتنسيق الحضاري، والدكتور محمد حسام الدين إسماعيل عبدالفتاح، أستاذ الآثار الإسلامية بكلية الآداب جامعة عين شمس، ورئيس فريق العمل ، والدكتور حاتم الطويل، أستاذ العمارة بكلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية، والدكتورة دليلة الكرداني، أستاذ العمارة والتصميم العمرانى بكلية الهندسة جامعة القاهرة، والدكتورة إيمان عامر، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة القاهرة، والدكتور إسلام عبد القدوس عضو فريق البحث، وأدار الندوة الإعلامى الدكتور جمال الشاعر الذي وصف دور الجهاز بأنه يصالح البشر على الحجر واثني على الكتاب الذي يعد تأريخ وتأصيل لحي الزمالك الارستقراطي.

وقال المهندس محمد أبو سعدة، إن كتاب "جزيرة الزمالك" هو باكورة سلسلة الكتب التى سوف يصدرها الجهاز ضمن رؤية الحفاظ على الأماكن والمبانى ذات القيمة، مضيفًا أن الجهاز وضع تشريعات وشروط حماية للمبانى التراثية التي أعد لها أرشيف قومي على مستوى الجمهورية، سواء فى مصر الجديدة، أو فى جاردن سيتى، أو فى القاهرة الخديوية والفاطمية، وفى الإسكندرية وفى منطقة بور فؤاد والمعادي من أجل التعريف بالنسيج العمرانى لهذه المناطق من أجل المحافظة عليهم.

وأوضح رئيس الجهاز، أنه من المعروف أن التشريعات وشروط الحماية تحتاج إلى وعى من المجتمع لذلك قمنا بإصدار أول اصدراتنا عن الزمالك للتعريف بالمنطقة ولماذا تم اختيارها وكيف تكونت، ومن هنا يدرك المجتمع أهميتها ويعمل على حمايتها.

وتابع أبو سعدة، أن الجهاز يسعى لإصدار الكتاب الثاني من سلسلة ذاكرة المدينة عن منطقة جاردن سيتى، ومن ثم القاهرة التاريخية ومنطقة مصر الجديدة، مضيفاً أن سلسلة ذاكرة المدينة تتضمن مشروع "حكاية شارع" الذى يقوم بالتعريف بأسماء الشخصيات التاريخية التى تحمل الشوارع أسماءهم، مشيراً إلى مشروع "عاش هنا"، الذي أحدث صدى واسع حيث يقوم بتخليد أسماء الشخصيات التى آثرت في جميع مناحى الحياة المصرية.

وأكد محمد أبو سعدة، أنه وبمناسبة الحلقة النقاشية التى تنعقد اليوم، سيقوم الجهاز بدأ من غداً الثلاثاء بإتاحة الكتاب إلكترونيا عبر صفحته الرسمية وعلى موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، حتى يطلع عليه الجميع.

ومن جانبه أوضح الدكتور حسام الدين إسماعيل، أن الكتاب يتضمن التسلسل التاريخي لهذا الحي منذ نشأته ولكل الحقب السياسية والاجتماعية التي مر بها، وكيف أثر هذا التنوع على التدرج العمراني بالحي، والمدارس المعمارية المختلفة بدءا من الأوربية بكل أشكالها وتماذج العمارة الإسلامية الحديثة بها، وهو ما عرض له الدكتور إسلام محمد أحمد عبد القدوس، من فريق البحث، لافتاً إلى أن الكتاب يتعرض كذلك لأهم المحطات المعمارية التي مرت على حي الزمالك وأهم المعماريين الذين تر كوا بصماتهم على الزمالك.

وبدورها تحدثت الدكتورة دليلة الكرداني عن التنوع الديمرجرافي لحى الزمالك من خلال هذا الكتاب الذي وصفته بالقيم ومن أهم إنجازات الجهاز في الحفاظ على ذاكرة المدينة، وعرضت أيضا لأهم القصور والكباري من حيث العمران وربطها لحي الزمالك وأحياء القاهرة، بالإضافة إلى الفراغ العام بهذا الحى.

وفي كلمته تحدث الدكتور حاتم الطويل حول الرسائل التي ضمها الكتاب، في كيفية الحفاظ على الهوية التراثية لحي الزمالك ومبانية وسكانة بدءا من الإنجليز مرورا بقصر سراي الزمالك، وحتى السفارات التي تقطن الحي الآن، مشيراً إلى نعومة الكتابة والشكل الفني لإخراج الكتاب وسهولة الكتاب في إطلاق رسائل واضحة تستهدف القارئ مباشرة، مثنيا على مشروعي "حكاية شارع" و"عاش هنا" اللذان أطلقهما الجهاز باعتبارهما أدوات فاعلة في الحفاظ على ذاكرة المدينة.

وعرضت الدكتورة إيمان عامر إلى كيفية تأثر هذا الحي بوجود الإنجليز في مصر، ومن قبلهم الحملة الفرنسية وتعاقب الأسرة العلوية على حكم مصر وآثر هذا على شكل العمران في مصر وتحديدا حي الزمالك، وبلورة دور الجهاز في حماية الهوية العمرانية المصرية.