محافظ القاهرة: غرامة 5 آلاف جنيه لمن يذبح الأضاحي في الشارع

شدد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، على رؤساء الأحياء ومديري مديريات الخدمات وهيئتي النقل العام ونظافة وتجميل القاهرة بتوفير كافة الخدمات للمواطنين خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

وطالب المحافظ، في بيان صحفي، هيئة النظافة برفع مخلفات الذبح على الفور حفاظًا على البيئة وصحة المواطنين، وتحرير محاضر التلوث البيئي اللازمة وتوقيع غرامة 5 آلاف جنيه على المخالفين لقرار منع الذبح بالشارع.

وأكد حظر إقامة أي شوادر لعرض الذبائح الحية بالطرق العامة سواء للمواطنين أو محلات الجزارة لعدم إعاقة حركة المرور، مشددا على سرعة التعامل بحزم مع المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة.

ولفت إلى فتح كافة المجازر الحكومية بالقاهرة بالمجان أمام المواطنين الراغبين في ذبح الأضحية، مع توقيع الكشف عليها قبل الذبح، وتشديد الرقابة للتأكد من عدم الذبح خارج المجازر وقيام كافة المجازر التابعة للمديرية بالعمل على مدار 24 ساعة خلال فترة العيد.

وطالب بتكثيف الحملات المشتركة بين مديريات الشئون الصحية والطب البيطري والتموين ومباحث التموين مع شرطة المرافق والأحياء المعنية للرقابة والتفتيش على اللحوم بمحلات الجزارة وأماكن عرض اللحوم مع تشديد الرقابة على مستودعات أنابيب البوتاجاز للتأكد من توافرها، مؤكدا استعداد المحافظة للدفع بكميات احتياطية لأي منطقة يحدث بها شكوى أوقصور، ووجود رقابة على المخابز للتأكد من توافر الخبز.