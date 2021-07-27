الاتحاد الإفريقي: ملتزمون بالاحترام الصارم للدستور التونسي

قال الاتحاد الإفريقي إن رئيس مفوضية الاتحاد موسى فقيه محمد، يراقب عن كثب الوضع في تونس، مشيرًا إلى أنه أجرى محادثة هاتفية مع وزير خارجية تونس عثمان الجرندي، بشأن هذا الصدد.

ونقلًا عن الموقع الرسمي للاتحاد الإفريقي، مساء الثلاثاء، أعرب رئيس المفوضية عن التزام مفوضية الاتحاد الأفريقي بالاحترام الصارم للدستور التونسي، والحفاظ على السلام الضروري، ونبذ جميع أشكال العنف، وتعزيز الحوار السياسي لحل المشاكل المطروحة، وضرورة الاستجابة للتطلعات المشروعة للشعب التونسي وخاصة شبابه.

وقرر الرئيس التونسي قيس سعيد، مساء أمس الأول الأحد، إعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من منصبه، وتجميد كل اختصاصات مجلس النواب، وتوليه أعمال السلطة التنفيذية، في ظل احتجاجات تسود الشارع التونسي اعتراضًا على سياسات حركة النهضة الإخوانية برئاسة راشد الغنوشي.