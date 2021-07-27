 ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في الصين إلى 71 شخصا - بوابة الشروق
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ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في الصين إلى 71 شخصا

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 27 يوليه 2021 - 1:54 م | آخر تحديث: الثلاثاء 27 يوليه 2021 - 1:54 م

أعلنت حكومة مقاطعة خنان، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة الضحايا جراء الفيضانات العارمة الناجمة عن هطول الأمطار الغزيرة في الإقليم الواقع وسط الصين إلى 71 شخصًا.

وقالت حكومة مقاطعة - خنان خلال مؤتمر صحفي حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) - إن الحصيلة ارتفعت عقب فقدان لشخصين.

ويضرب إقليم "خنان" بوسط الصين، فيضانات عارمة نتيجة سقوط الأمطار الغزيرة، ما تسبب في مصرع وإصابة العشرات، الأمر الذي أدى إلى إطلاق أعلى مستويات الاستجابة للطوارئ لمواجهة الفيضانات في الإقليم.

وذكرت حكومة تشنغتشو، الأسبوع الماضي، أنه تم نقل حوالي 200 ألف شخص لحمايتهم من الفيضانات كما تم إغلاق جميع محطات المترو في المدينة.

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