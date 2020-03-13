 الهند تعرب عن تقديرها لدور مجلس الأمن الدولى فى مكافحة الارهاب - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الهند تعرب عن تقديرها لدور مجلس الأمن الدولى فى مكافحة الارهاب

مجلس الأمن
مجلس الأمن
أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 27 يوليه 2021 - 7:52 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 27 يوليه 2021 - 7:52 ص

أعرب براتيك ماثور المستشار ببعثة الهند الدائمة لدى الأمم المتحدة اليوم عن تقدير بلاده لدور مجلس الأمن الدولى فى مواجهة التهديدات ، بما فيها تهديدات الارهاب ، وذلك من خلال إنتهاج أسلوب الدبلوماسية الوقائية والعمل من أجل منع الصراعات .
وقال الدبلوماسى الهندى " إننا نقدر دور مجلس الأمن فيما يتعلق بهذا الشأن ، ونؤكد أهمية الاستمرار فى إنتهاج أسلوب الدبلوماسية الوقائية و العمل لمواجهة التهديدات العابرة للحدود الوطنية مثل الارهاب " .
وأضاف قائلا " إننا نشعر بالقلق بسبب زعزعة الاستقرار فى أفغانستان وتداعيات ذلك على الدول المجاورة ".
وحذر المستشار الهندى من أن عدم الاستقرار فى أفغانستان يؤثر على جيرانها ، بما فيهم الهند و دول آسيا الوسطى ، مشيرا إلى أن هناك روابط تاريخية بين الدول الأسيوية .
جدير بالذكر أن رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة المنتخب عبدالله شهيد وزير خارجية جزر المالديف كان قد وصف فى وقت سابق الارهاب بأنه / آفة / وقال إنه يتعين على مجلس الأمن معالجة هذه الآفة فى أقرب وقت ممكن .
وأشار رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى أن الإرهاب / شر لا يعرف دينا ولا إنسانية/ وإنه يتعين مواجهة هذا الشر بطريقة شاملة.

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