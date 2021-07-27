العراق: 71 حالة وفاة وأكثر من 12 ألف إصابة بكورونا

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أفادت وزارة الصحة والبيئة في العراق، اليوم الثلاثاء، بتسجيل 71 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ويرتفع بذلك إجمالي الوفيات جراء الوباء في العراق إلى 18 ألفا و418 حالة.

وقالت الوزارة في تقرير اليوم، إنه تم تسجيل 12 ألفا و185 إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و577 ألفا و13 إصابة.

وأشار التقرير إلى شفاء 8547 شخصا، ليرتفع إجمالي حالات المتعافين إلى مليون و429 ألفا و542 حالة.

ولفت إلى أن المستشفيات أجرت خلال الساعات الـ24 الماضية 52 ألفا و367 فحصا مختبريا لمواطنين للتحقق من الإصابة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الذين خضعوا للفحص المختبري إلى 12مليونا و856 ألفا و522.

وأوضح أن العدد الكلي للذين تم تطعيمهم باللقاح المضاد لفيروس كورونا وصل إلى مليون و480 ألفا و784 شخصا.