ميقاتي يعلن إمكانية ولادة حكومة في لبنان قريبا

أعلن نجيب ميقاتي رئيس الحكومة المكلف في لبنان عصر اليوم الثلاثاء عن إمكانية ولادة حكومة قريباً، وذلك بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا لإطلاعه على أجواء الاستشارات التي أجراها اليوم في مجلس النواب.

واستقبل الرئيس اللبناني ميقاتي، "واطلع منه على أجواء الاستشارات التي أجراها اليوم في مجلس النواب والتي شملت مختلف النواب والكتل النيابية، وتركّزت حول موضوع الحكومة العتيدة"،بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية.

وقال الرئيس ميقاتي بعد اللقاء "يمكنني ان أقول إننا دخلنا في بعض التفاصيل، وكانت الآراء متطابقة بنسبة كبيرة جداً جداً، وإن شاء الله سنلتقي في اجتماعات متتالية خلال اليومين المقبلين، وبإذن الله سنشهد حكومة قريباً".

وذكر البيان أنه جرى خلال بحث"الاتصالات التي يجريها الرئيس ميقاتي لتشكيل الحكومة، وكان هناك توافق على ضرورة الإسراع في هذا الموضوع".

وانتهت بعد ظهر اليوم الثلاثاء الاستشارات النيابية، غير الملزمة، من أجل تشكيل حكومة جديدة في البلاد.

وقال ميقاتي، بعد انتهاء الاستشارات النيابية: "كان هناك إجماع كامل على طلب الاستعجال لتشكيل الحكومة الجديدة كي نعيد دور الدولة في هذه الظروف الصعبة ويجب تأمين حاجات المواطن".

وأضاف :"بعد الجلسة مع الكتل سأطلع الرئيس ميشال عون على الضرورة القصوى لتشكيل الحكومة، وسأتردد إلى القصر الجمهوري دائما لنصل إلى تشكيل الحكومة بأسرع وقت ممكن".

وأجمعت مواقف النواب خلال الاستشارات التي أجراها ميقاتي اليوم في المجلس النيابي، على ضرورة الإسراع، قدر الإمكان، في عملية تشكيل الحكومة لمعالجة كل القضايا الملحة، وبعضهم طالب بحكومة اختصاصيين.

وأكّد النائب محمد رعد، باسم كتلة "الوفاء للمقاومة" التابعة لـ "حزب الله" اللبناين بعد لقاء ميقاتي، ضرورة "التعاون الجدي للإسراع في تشكيل حكومة الضرورة لإنقاذ البلد وطمآنة اللبنانيين في عيشهم فلا تتركهم نهباً فريسة للمافيات"، مضيفاً "لم نطلب أي مطلب خاص لكتلتنا".

وقال رئيس "التيار الوطني الحر"، النائب جبران باسيل، باسم كتلة "لبنان القوي"، بعد لقاء ميقاتي: "من الطبيعي أن نكون اليوم في موقع المساعد لأننا لا نمارس النكد السياسي ونحن مع حكومة بأسرع وقت، وواجبنا تقديم التسهيلات وكل الدعم".‏

وأضاف باسيل: "أبدينا قرارنا الواضح بعدم مشاركتنا في الحكومة، وهذا يعني عدم تدخلنا في عملية التأليف وهذا قد يكون عنصرا مساعدا".

وطالب النائب اغوب بقرادونيان، باسم كتلة "نواب الأرمن"، بعد لقاء ميقاتي" بأن تتابع الحكومة المقبلة التدقيق الجنائي وقضية انفجار مرفأ بيروت، إضافة إلى الإسراع في التشكيل.

من جهته، قال النائب جورج عدوان، الذي تحدث باسم كتلة "الجمهورية القوية" التابعة للقوات اللبنانية، إن "موقف القوات واضح، وقد أبلغنا ميقاتي عدم مشاركتنا في الحكومة وهذا ليس موقفا متعلقا بشخص الرئيس المكلف".

وكان ميقاتي بدأ في وقت سابق اليوم الاستشارات النيابية بلقاء الكتل النيابية والنواب المستقلين، للتشاور معهم في شكل الحكومة المقبلة .

وكان الرئيس عون كلف أمس الاثنين، بعد انتهاء الاستشارات النيابية، رئيس الحكومة الأسبق نجيب ميقاتي بتشكيل حكومة جديدة بعد تسميته من قبل 72 نائباً من أصل 118.

وقال ميقاتي، بعد لقائه الرئيس عون أمس، إن مهمة حكومته الأساسية هي تنفيذ المبادرة الفرنسية، مؤكدا أن مهمته "صعبة ولكنها سوف تنجح لو تضافرت جهود الجميع بدون مناكفات أو مهاترات ومن لديه أي حل فليتفضل".

ويأتي تكليف رئيس جديد لتشكيل حكومة، للمرة الثالثة، بعد اعتذار رئيسين مكلفين سابقين منذ استقالة حكومة حسان دياب في 10 أغسطس الماضي، على خلفية الانفجار الذي هز مرفأ بيروت في الرابع من نفس الشهر.

وكان تم تكليف السفير مصطفى أديب بتشكيل حكومة جديدة في 30 أغسطس الماضي لكنه قدم اعتذاره في 26 سبتمبر الماضي.

وفي 22 أكتوبر الماضي، تم تكليف سعد الحريري بتشكيل حكومة جديدة، وفي 15 يوليو الحالي قدّم الحريري لرئيس الجمهورية اعتذاره عن تشكيل حكومة جديدة، بسبب عدم التوافق بينهما على تشكيلة حكومية.