محامي مارادونا يواجه تحقيقا بشأن اتهامات بتضارب المصالح

بعد مرور ثمانية أشهر على وفاة أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييجو مارادونا، أطلق مكتب المدعي العام تحقيقا مع محاميه السابق ماتياس مورلا بتهمة تضارب المصالح.



ووجد قاضٍ، أمس الإثنين، أن ماتياس مورلا كان يمثل شقيقات مارادونا، في نفس الوقت الذي كان يقدم فيه المشورة لأفراد من الفريق الطبي الخاص بالنجم الراحل، وهو تضارب في المصالح ويمكن أن يشكل مخالفة للقانون.



وقررت المحكمة منع مورلا، الذي لم يعلق بعد على القرار، من الاستمرار في تمثيل شقيقات مارادونا.



وتتهم ابنتا مارادونا، جيانينا ودالما المحامي مورلا بإبعاد اللاعب الراحل عن عائلته قبل وفاته وتفضيل المصالح الاقتصادية على المخاوف الصحية.



وتوفى مارادونا إثر إصابته بأزمة قلبية في نوفمبر عن عمر 60 عاما، وكان يتعافى من جراحة في المخ في ذلك الوقت.