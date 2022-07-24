الجزائر تفوز على ليبيا وتتأهل إلى دور الثمانية بكأس العرب للشباب

تأهل منتخب الجزائر إلى دور الثمانية لبطولة كأس العرب لكرة القدم للشباب تحت 20 سنة، المقامة حاليا في المملكة العربية السعودية.

وفاز المنتخب الجزائري 3 / 1 على منتخب ليبيا، اليوم الأربعاء، في ختام مباريات المجموعة الثالثة من دور المجموعات للمسابقة، على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية.

سجل أهداف منتخب الجزائر كل من جورس رحو وأسامة أعمر ولحلو أخريب، بينما جاء هدف منتخب ليبيا عن طريق اللاعب محمد عادل.

ونال لاعب المنتخب الجزائري جورس رحو جائزة أفضل لاعب في المباراة.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد منتخب الجزائر إلى 6 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة الثالثة، ويضمن التأهل إلى دور الثمانية، يليه منتخب ليبيا بثلاث نقاط في المركز الثاني، ثم منتخب لبنان بدون رصيد.

يذكر أنه تم تقسيم المنتخبات الـ18 المشاركة في البطولة إلى 6 مجموعات، بواقع 3 منتخبات في كل مجموعة، على أن يتأهل متصدرو المجموعات الست بالإضافة إلى أفضل منتخبين حاصلين على المركز الثاني.