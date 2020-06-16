مصر تُرمم بيت البريطاني هوارد كارتر مكتشف مقبرة وكنوز الملك توت عنخ آمون

يخضع بيت المستكشف البريطاني هوارد كارتر مكتشف مقبرة وكنوز الملك توت عنخ آمون، لمشروع ترميم يهدف لحفظ وصيانة معالم ومقتنيات البيت، وذلك بعد تحوّله إلى متحف يحكي لزواره تاريخ تفاصيل ويوميات أحد أهم وأكبر وأشهر الاكتشافات الأثرية في التاريخ.

وشُيد البيت عام 1911 بتمويل من جورج هيربرت إيرل کارنارفون الخامس، والراعي لأعمال التنقيب التي أجراها هوارد كارتر في منطقة وادي الملوك، التي توجت باكتشاف مقبرة توت عنخ آمون في عام 1922.

ووفق مصادر أثرية مصرية، يحظى المشروع باهتمام ومتابعة من الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، ويجري من خلال شراكة بين وزارة السياحة والآثار المصرية، ومركز البحوث الأمريكي بمصر (ARCE)، الذي يقوم بتنفيذ المشروع بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) في إطار مشروع الإدارة المتكاملة للسياحة الثقافية (IMCT) وبتمويل من الجهات المانحة من القطاع الخاص أيضا.

وطبقا للمصادر، سيجري الاحتفال بافتتاح المشروع، الذي يشرف على تنفيذه الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار الدكتور مصطفى وزيري، خلال شهر نوفمبر المقبل، وذلك في مناسبة الذكرى المئوية لاكتشاف مقبرة وكنوز الفرعون الذهبي الملك توت عنخ آمون.

يُذكر أن تصميم بيت كارتر يمزج بين العمارة الإنجليزية بما تتميز به من فنون وحرف، وبين العمارة العامية الشائعة في صعيد مصر، والبيت مشيد بالكامل من الطوب اللبن، ويضم قاعة مركزية تعلوها قبة وقاعة دراسة ومطبخا وقاعة طعام وغرفتي نوم وقاعة معتمة لتحميض الصور.

وكان كارتر يعيش داخل البيت قبل قرابة 111 عاما، حيث لم تكن هناك مياه جارية أو كهرباء أو حقول نباتات حول البيت الذي كان يقع في وسط الصحراء.

وبعد وفاة كارتر في عام 1939 انتقلت ملكية البيت وفق وصيته إلى متحف المتروبوليتان للفنون الذي نقل ملكيته بعد ذلك إلى هيئة الآثار المصرية التي لا تزال تستخدم جزءا من المبنى مقرا لتفتيش الآثار بالمنطقة.

وقامت وزارة الثقافة في عام 2009 بترميم البيت وزودته بعناصر قديمة لتحل محل قطع الأثاث الأصلية المفقودة، وفي عام 2014 أقيمت نسخة طبق الأصل من مقبرة توت عنخ آمون شمال البيت ليتحول بيت كارتر والنسخة المقلدة من مقبرة توت عنخ آمون، والملاصقة للبيت، إلى مزار مهم يفد إليه عشاق حضارة وآثار مصر القديمة، والباحثون في مجال الآثار وعلوم المصريات.