جني الأرباح يهبط بالبورصة

هبطت البورصة المصرية اليوم الأربعاء، بعدما حققت مكاسب ملحوظة أمس الثلاثاء، وإن كانت قد قلصتها في نهاية الجلسة، وارجع محللون تراجع اليوم إلى عمليات جني أرباح، حيث يستغل المستثمرون أي فرصة صعود لتعويض بعض الخسائر.

وتراجع المؤشر الرئيسي إي جي أكس 30 بنسبة 0.7%، ووصل إلى مستوى 9288 نقطة.

أغلقت البورصة أمس الثلاثاء على ارتفاع ملحوظ، لكنه أقل من بداية التعاملات، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي بنسبة 1.2%، ووصل إلى مستوى 9350 نقطة.

وكان المؤشر الرئيسي قد ارتفع بنسبة تتجاوز 2% في النصف الأول من جلسة التعاملات أمس.

وكان ارتفاع المؤشر الرئيسي أمس هو الأول منذ بداية الأسبوع، حيث شهد انخفاضا في جلستي الأحد والإثنين، لكن بنسب محدودة، بعد مكاسب كبيرة، تعادل 6% الأسبوع الماضي.

وقال أحد بنوك الاستثمار: "في حالة حدوث أي تراجع، سيجد المؤشر دعما عند مستوى 9,000 نقطة..

نوصي المتداول على المدى القصير بجني بعض الأرباح من المراكز التي حققت المستويات المستهدفة منها، وأقرب مستوى مقاومة 9,450 نقطة، ويليه مستوى 9,600 نقطة".