نيفين القباج: مبدأ العدالة الاجتماعية لدعم الأسر الأولى بالرعاية يحمل طابعا تنمويا

قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن مبدأ العدالة الاجتماعية لدعم الأسر الأولى بالرعاية يحمل طابعا تنمويا، بما لا يجعل الأسر ترتكن إلى الدعم دون إجراءات تمكين اقتصادي.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صالة التحرير" الذي تُقدمه الإعلامية عزة مصطفى، عبر شاشة "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أن الدولة حريصة على دعم الأسر وتخريجها من الفقر تدريجيا عبر التأهيل والالتحاق وسوق العمل.

وأشارت إلى أن أي تداعيات اقتصادية تقابلها إجراءات حماية اجتماعية، موضحة أن وزارة المالية تبذل كل الجهود الممكنة لتغطية كل برامج الدعم.

ونوهت إلى قرار زيادة الأسر المستفيدة من الدعم النقدي وصولا إلى خمسة ملايين أسرة، بتكلفة تصل 5.4 مليار جنيه سنويا.