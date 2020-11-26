البيت الأبيض يعلن سلبية مسحة كورونا للرئيس الأمريكي بايدن

قال طبيب البيت الأبيض، إن نتيجة مسحة كورونا التي أجريت للرئيس الأمريكي جو بايدن، جاءت سلبية مرتين منذ مساء أمس الثلاثاء، معلنًا أن «بايدن» سينهي إجراءات العزل الصارمة التي كان يتبعها، منذ إصابته بفيروس كورونا الأسبوع الماضي.

وبحسب ما نشرته شبكة «CNBC» الأمريكية، مساء الأربعاء، أعلن البيت الأبيض أن بايدن سيدلي بكلمة في حديقة الورود (الساعة 11:30 صباحًا بالتوقيت المحلي)، ولم يكشف الإعلان عما سيتحدث عنه الرئيس الأمريكي.

وثبتت إصابة بايدن، الخميس الماضي، وكانت سيدة الولايات المتحدة الأولى، جيل بايدن، أكدت أن حالته الصحية جيدة ومستقرة.

وأمس الثلاثاء، قال طبيب البيت الأبيض الدكتور كيفين أوكونور، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن، تعافى تقريبا من أعراض إصابته بفيروس كورونا، لدرجة أنه أصبح قادرًا على استئناف ممارسة تمارينه الرياضية المعتادة.

وأشار إلى أن أعراض كورونا لدى بايدن انتهت تقريبا، قائلًا إنه من المقرر إجراء اختبار للرئيس الأمريكي يوم الأربعاء المقبل، بعد انتهاء اليوم الخامس من العزل.

ولفت إلى أن الرئيس الأمريكي من المقرر أن يعود إلى العمل بصورة شخصية، إذا جاءت نتيجة تحليل الـPCR، سلبية للإصابة بفيروس كورونا.