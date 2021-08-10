رئيس جامعة المنوفية يتابع سير اختبارات قدرات التربية الرياضية

تفقد الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية، اليوم فعاليات اختبارات قدرات كلية التربية الرياضية للعام الجامعى 2022-2023 باستاد الجامعة، وكان في استقباله الدكتور نعيم فوزي عميد الكلية.

وأكد مبارك، أن اجتياز اختبارات القدرات متطلب أساسي للالتحاق بالكلية، والتي تقيس قدراته البدنية والمهارية من خلال مجموعة متنوعة من الاختبارات ويجب على الطلاب الراغبين في الالتحاق بالكلية التسجيل لاختبارات القدرات من خلال الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني التابع لوزارة التعليم العالي والتسجيل من خلال الرابط http://tansik.egypt.gov.eg فى الفترة من 25 يوليو وحتى 6 أغسطس القادم.

وأوضح الدكتور نعيم فوزي، أن اختبارات القدرات بالكلية تتضمن الكشف الطبى المبدئى على القلب، لإثبات كفاءة الطالب لأداء الاختبارات، وقياس الطول والوزن، واختبار شخصى واختبار المهارة الرياضية، ويتوجه الطالب للاختبارات فى التاريخ المحدد له إلكترونيا، وطباعة إيصال التسجيل والتوجه به إلى مقر الكلية في الثامنة صباحا.