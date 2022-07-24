مصر والأمم المتحدة تنظمان منتدى لحشد تمويل مشروعات المناخ والتنمية المستدامة في إفريقيا

تنظم الرئاسة المصرية لقمة المناخ (كوب 27) ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا وأبطال الأمم المتحدة رفيعي المستوى للمناخ لكوب 26 وكوب27، منتدى بعنوان "تجاه كوب 27 : المنتدى الإفريقي الإقليمي حول مبادرات المناخ من أجل تمويل مشروعات المناخ وأهداف التنمية المستدامة" خلال الفترة من 2 إلى 4 أغسطس، بمركز مؤتمرات الأمم المتحدة بأديس أبابا.

وأوضحت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا في بيان لها اليوم الأربعاء، تلقت وكالة أنباء الشرق الأوسط نسخة منه، أن المنتدى سيبحث في آليات حشد التمويل والاستثمارات لمواجهة التغيرات المناخية وتشجيع القطاع الخاص على الإسهام في بناء الصمود في مواجهة التغيرات المناخية وتعزيز تنفيذ أجندة الاتحاد الإفريقي 2063 وأجندة الأمم المتحدة 2030 .

ويهدف المنتدى إلى تحديد وتبادل فرص التمويل والاستثمار بما يدعم إسراع التوجه نحو الطاقة النظيفة والأمن الغذائي والتحول الرقمي والتي تعد من محفزات تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ويتضمن المنتدى العديد من الجلسات منها : الاستثمارات المالية وبناء القدرات من أجل التحول الأخضر في أفريقيا، والاستثمار في التأقلم مع التغيرات المناخية وتعزيز النظم البيئية والحد من مخاطر الكوارث.

كما يتضمن المنتدى العديد من الموائد المستديرة حول الوصول للطاقة وأمن واستقرار وعدالة نقل الطاقة، والأمن الغذائي والزراعة الذكية، وتواؤم وبناء الصمود القائم على مراعاة النظم البيئية، والتحول الرقمي وتنمية أسواق ائتمان الكربون في إفريقيا، والاقتصاد الأزرق، والمياه والمدن.

ويشارك في المنتدى ممثلون عن الحكومات والمنظمات الإقليمية وبنوك الاستثمار الإقليمية والوطنية والمؤسسات المالية الدولية والقطاع الخاص وصناديق الاستثمار وأصحاب المبادرات والمنصات.