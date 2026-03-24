أعلن الحرس الثوري الإيراني إسقاط طائرة إسرائيلية مسيرة من طراز "هيرميس" في سماء العاصمة طهران.

وذكرت وكالة أنباء "فارس" شبه الرسمية، الثلاثاء، نقلا عن الحرس الثوري، أن مسيرة من طراز "هيرميس" تم تدميرها في سماء طهران.

وأوضحت أن الطائرة تم إسقاطها "بواسطة منظومة دفاع جوي متطورة".

يشار إلى أن إيران أعلنت منذ بدء الحرب نهاية فبراير الماضي، إسقاط ما لا يقل عن 130 طائرة مسيرة تابعة للولايات المتحدة وإسرائيل.

وتشن إسرائيل والولايات المتحدة منذ 28 فبراير الماضي، حربا على إيران أسفرت عن مئات القتلى، بينهم المرشد الأعلى علي خامنئي ومسؤولون أمنيون بارزون، فيما ترد طهران بإطلاق صواريخ وطائرات مسيرة تجاه إسرائيل.

كما تستهدف إيران ما تصفه بـ"مصالح أمريكية" في دول عربية، ما تسبب في سقوط قتلى وجرحى وألحق أضرارا بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة.