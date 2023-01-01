رونالدو يقود هجوم النصر السعودي في ودية إنتر ميلان

أعلن البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني لفريق النصر السعودي، عن تشكيل فريقه لمواجهة الإنتر، في المباراة الودية التي ستُقام بين الفريقين اليوم الخميس على ملعب يانمار ستاديوم بمدينة أوساكا اليابانية.

وجاء تشكيل الفريق السعودي على النحو التالي:

حراسة المرمى: نواف العقيدي

خط الدفاع: سلطان الغنام – علي لاجامي – عبدالله مادو – أليكس تيليس

خط الوسط: سيكو فوفانا – مارسيلو بروزوفيتش – خالد الغنام – عبد الرحمن غريب

خط الهجوم: أندرسون تاليسكا – كريستيانو رونالدو

وعلى مقاعد البدلاء كلا من: نواف بوشل – عبدالفتاح آدم – أيمن يحيى – عبدالإله العمري – عبد العزيز العليوة – محمد آل فتيل – علي الحسن – عبدالله الخيبري – سامي النجعي – عبدالمنعم الصليهم – وليد عبدالله – مختار علي – أمين البخاري – غسلان كونان – محمد أحمد صهلولي

وكان النصر السعودي قد تعادل مباراته السابق أمام باريس سان جيرمان بدون أهداف، خلال المباراة التي جمعتهما يوم الثلاثاء الماضي على ملعب يانمار ستايديوم