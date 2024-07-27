تفاصيل مباحثات بين بايدن وملك الأردن بشأن غزة

بحث الرئيس الأمريكي جو بايدن، وعاهل الأردن الملك عبد الله الثاني، في اتصال هاتفي، الجمعة، جهود التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، بحسب ما أعلن الجانبان.

وقال البيت الأبيض، في بيان، إنَّ بايدن أطلع الملك عبدالله على الاستعدادات لزيادة المساعدات الإنسانية خلال فترة وقف لإطلاق النار.

وأضاف أنهما بحثا أيضا إصلاح السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل وضمان حصولها على الإيرادات المستحقة لها.

وقال الديوان الملكي الأردني في بيان، إن الملك عبد الله وبايدن بحثا التطورات الخطيرة في غزة.

وأضاف أن العاهل الأردني جدد التأكيد على أهمية دور الولايات المتحدة في إيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.

وكان البيت الأبيض، قد أكد في بيان، مساء الخميس، أن بايدن ناقش في اجتماعه برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، التطورات في غزة والمفاوضات بشأن وقف إطلاق النار وإطلاق سراح المحتجزين "بالتفصيل".

ونوه البيت الأبيض في بيان عبر موقعه، بأن بايدن أعرب عن الحاجة إلى سد الفجوات المتبقية وإتمام الصفقة في أقرب وقت ممكن، وإعادة المحتجزين إلى ديارهم، والتوصل إلى نهاية دائمة للحرب في غزة.

كما أثار الرئيس الأمريكي، قضية الأزمة الإنسانية في غزة، والحاجة إلى إزالة أي عقبات أمام تدفق المساعدات واستعادة الخدمات الأساسية للمحتاجين، والأهمية الحاسمة لحماية أرواح المدنيين أثناء العمليات العسكرية.

ووفق البيان، أكد بايدن التزام الولايات المتحدة الراسخ بأمن إسرائيل ضد جميع التهديدات من إيران ووكلائها، بما في ذلك حماس وحزب الله والحوثيين.