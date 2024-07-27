اللجنة الأولمبية الدولية تعتذر لكوريا الجنوبية بسبب خطأ في حفل الافتتاح

اعتذر منظمو أولمبياد باريس 2024 لكوريا الجنوبية، بعدما تم وصف وفدها بأنه جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية في البث التليفزيوني لحفل الافتتاح الذي أقيم أمس الجمعة في نهر السين.

وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية هو الاسم الرسمي لكوريا الشمالية الشيوعية.

وجرى تقسيم الكوريتان منذ الحرب الكورية (1950 / 1953)، ويفصل بين الدولتين منطقة منزوعة السلاح ولم يتم توقيع معاهدة سلام مشتركة حتى الآن.

وذكرت اللجنة الأولمبية الدولية في حسابها على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي في كوريا الجنوبية اليوم السبت: "نعتذر بشدة عن الخطأ الذي حدث عند تقديم الرياضيين الكوريين أثناء بث حفل الافتتاح".

وأعربت كوريا الجنوبية، عن عدم رضاها بشأن الواقعة.

ووفقا لوزارة الرياضة في سول، يتم السعي لعقد اجتماع مع توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولي.

وأعلنت اللجنة الأولمبية الكورية الجنوبية، أنها سترسل خطاب احتجاج للجنة الأولمبية الدولية لمنع حدوث مثل هذه الواقعة مرة أخرى.

ومن جانبه، قال مارك أدامز المتحدث الرسمي باسم اللجنة الأولمبية الدولية، إن الخطأ "مؤسف للغاية"..

وقال أدامز :"نعتذر بشدة لقد أوضحنا أن هناك خطأ في العملية قد حدث".

وأضاف: " نعتذر بشدة ، وحدث هذا الخطأ في أمسية كانت مليئة بالأحداث ، ونحن نعتذر للشعب الكوري الجنوبي عن ذلك".

ولم يكن ذلك هو الخطأ الوحيد في الحفل، بعدما تم رفع العلم الأولمبي مقلوبا.