 بايدن يأمر بتأجيل ترحيل لبنانيين موجودين بالولايات المتحدة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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بايدن يأمر بتأجيل ترحيل لبنانيين موجودين بالولايات المتحدة

الرئيس الأمريكي جو بايدن
الرئيس الأمريكي جو بايدن

نشر في: السبت 27 يوليه 2024 - 3:25 ص | آخر تحديث: السبت 27 يوليه 2024 - 3:25 ص

منح الرئيس الأمريكي جو بايدن، المواطنين اللبنانيين في الولايات المتحدة حماية مؤقتة من الترحيل، في ظل تدهور الظروف الإنسانية في جنوب لبنان، وفقًا لمذكرة جديدة.

ويتمتع بايدن، بسلطة تقديرية للسماح بما يعرف بالمغادرة القسرية المؤجلة، والتي تحمي الأشخاص المشمولين بالحماية من الترحيل من الولايات المتحدة لفترة من الوقت، وفق شبكة سي إن إن.

جدير بالذكر أن من تشملهم هذه الحماية يصبحون مؤهلين للحصول على تصريح عمل في الولايات المتحدة.

وقال بايدن في المذكرة التي أُرسلت إلى وزيري الخارجية والأمن الوطني: «بينما أواصل التركيز على تهدئة الوضع وتحسين الظروف الإنسانية، لا يزال العديد من المدنيين في خطر».

وأضاف: «لذلك، فإنني آمر بتأجيل ترحيل بعض المواطنين اللبنانيين الموجودين في الولايات المتحدة».

 

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