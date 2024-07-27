إعلام إسرائيلي: نتنياهو يدرس تعيين جدعون ساعر وزيرا للدفاع مكان جالانت

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أفادت القناة 12 الإسرائيلية، يوم الجمعة، بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يدرس إقالة وزير الدفاع يوآف جالانت من منصبه، واستبداله برئيس حزب "أمل جديد"، جدعون ساعر.

ووفق التقرير، فإن نتنياهو يجري مشاورات حول هذا الموضوع خلال العطلة الصيفية للكنيست التي تستمر ثلاثة شهور.

وأعلن ساعر، خروج حزبه من ائتلاف نتنياهو في شهر مارس بعد رفض طلبه بالانضمام إلى حكومة الحرب.

ومنذ ذلك الحين، انتقد ساعر بشدة إدارة الحكومة للحرب في غزة، وقال إنه سيكون على استعداد لتقديم "تنازلات" لإنشاء كتلة يمينية معارضة لنتنياهو، بحسب موقع «تايمز أوف إسرائيل».

وكانت هيئة البث الإسرائيلية قد قالت، الأسبوع الماضي، إن نتنياهو يخطط لتعيين ساعر بديلا لغالانت.

ويقف جالانت مع الجيش في مواجهة السياسيين بقيادة نتنياهو بشأن صفقة تبادل المحتجزين مع حركة "حماس"، ووقف إطلاق النار في غزة، والاستراتيجية التصعيدية المستمرة التي يتبناها رئيس الوزراء الإسرائيلي.