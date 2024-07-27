 إدراج محور بكين المركزي على قائمة التراث العالمي لليونسكو - بوابة الشروق
السبت 27 يوليه 2024 11:42 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

إدراج محور بكين المركزي على قائمة التراث العالمي لليونسكو

أ ش أ
نشر في: السبت 27 يوليه 2024 - 11:25 ص | آخر تحديث: السبت 27 يوليه 2024 - 11:25 ص

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" اليوم السبت، إدراج محور بكين المركزي، ضمن قائمة التراث العالمي.
وذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" اليوم، أن محور بكين المركزي، هو مجموعة من البنايات الضخمة تبرز النظام المثالي للعاصمة الصينية.
وكانت حكومة بلدية بكين قد بدأت الأعمال التحضيرية لتقديم طلب إدراج مشروع خط المحور المركزي على قائمة التراث الثقافي العالمي في عام 2011.
وافتتحت اجتماعات الدورة الـ46 للجنة اليونسكو في العاصمة الهندية نيودلهي في 21 يوليو الجاري، وتستمر حتى 31 يوليو الجاري، ودرست اللجنة خلالها اقتراحات بإدراج 27 موقعا جديدا حول العالم على القائمة، إضافة إلى تقييم وضع حماية 124 موقعا مدرجا أصلا.
يذكر أن لجنة التراث العالمي هي إحدى الهيئتين الرئيسيتين لاتفاقية حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي، وتتكون من ممثلين من 21 دولة مختارة من 195 دولة مشاركة في الاتفاقية.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك