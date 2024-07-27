إدراج محور بكين المركزي على قائمة التراث العالمي لليونسكو

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" اليوم السبت، إدراج محور بكين المركزي، ضمن قائمة التراث العالمي.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" اليوم، أن محور بكين المركزي، هو مجموعة من البنايات الضخمة تبرز النظام المثالي للعاصمة الصينية.

وكانت حكومة بلدية بكين قد بدأت الأعمال التحضيرية لتقديم طلب إدراج مشروع خط المحور المركزي على قائمة التراث الثقافي العالمي في عام 2011.

وافتتحت اجتماعات الدورة الـ46 للجنة اليونسكو في العاصمة الهندية نيودلهي في 21 يوليو الجاري، وتستمر حتى 31 يوليو الجاري، ودرست اللجنة خلالها اقتراحات بإدراج 27 موقعا جديدا حول العالم على القائمة، إضافة إلى تقييم وضع حماية 124 موقعا مدرجا أصلا.

يذكر أن لجنة التراث العالمي هي إحدى الهيئتين الرئيسيتين لاتفاقية حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي، وتتكون من ممثلين من 21 دولة مختارة من 195 دولة مشاركة في الاتفاقية.