محكمة نيجيرية تصدر أحكاما بالسجن على 125 شخصا أدينوا بالإرهاب

أصدرت محكمة خاصة في نيجيريا أحكاما بالسجن على 125 شخصا، فيما يتعلق باتهامات بتورطهم في الإرهاب.

وتردد أن معظم المتهمين في أول محاكمة جماعية منذ سنوات، أعضاء في جماعة "بوكو حرام" المتشددة، التي نفذت عمليات خطف وهجمات انتحارية في تلك الدولة الواقعة بغرب أفريقيا.

وقال المدعي العام ووزير العدل النيجيري لطيف فاجبيمي، إن المحكمة أدانت 85 شخصا بتمويل الإرهاب، في إطار المحاكمة.

وأدانت المحكمة أيضا 22 شخصا آخرين، في جرائم بموجب قوانين المحكمة الجنائية الدولية، مثل جرائم ضد الإنسانية أو جرائم الحرب مثل التعذيب أو الاغتصاب.

وحكم على المتهمين الآخرين في تهم مختلفةن أيضا تتعلق بالإرهاب.

وجاء في بيان رسمي، أنه حكم على المتهمين بالسجن لمدد مختلفة، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.