رفع وإزالة 20 خيمة عشوائية من على شاطئ مدينة بورفؤاد

قال إسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد، إنه تم رفع وإزالة 20 خيمة عشوائية من على شاطئ البحر خلال حملة لضبط ورفع الإشغالات.

وناشد رئيس مدينة بورفؤاد، في تصريحات صحفية اليوم السبت، المصطافين زائري المدينة من المحافظات المجاورة، ورواد منطقة الشاطئ، الالتزام وعدم إقامة أية مظاهر عشوائية؛ للحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للشاطئ، موضحا أنه سيتم إزالتها فوراً ومصادرتها، واتخاذ كل الإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن حيال المخالفين.

وأشار "بهنساوي"، إلى وجود جميع الأجهزة التنفيذية بشكل دائم ومستمر، مع انعقاد غرفة عمليات المدينة الرئيسية على مدار الساعة تحسباً لأي طارئ، مع انتشار فرق الإنقاذ بطول شاطئ المدينة ورفع درجة الاستعداد لمرفق الإسعاف.

وأكد ضرورة الاهتمام بنظافة الشاطئ كونه المتنفس لأهالي مدينة بورفؤاد، وهي الخطوة التي تسبق خطة التطوير ورفع كفاءة الشاطئ الذي يعد واجهة جمالية للمدينة.