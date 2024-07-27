ضابط بحزب الله: أدخلنا تكتيكات جديدة لجانب الذكاء الاصطناعي بصناعة الدرون

قال أحد ضباط القوة الجوية في حزب الله اللبناني، اليوم السبت، إنهم أدخلوا تكتيكات جديدة إلى جانب علم الذكاء الاصطناعي في صناعة الطائرات بدون طيار (الدرون).

وأضاف الضابط في القوة الجوية في حزب الله لـ"جريدة الأخبار اللبنانية" أن "ستثبت الأيام أن العدو علم عن قدراتنا في الطائرات المسيرة خلال السنوات الماضية ما كنا نسمح له أن يعرفه"، بحسب ما نقلته وكالة "سما" الفلسطينية.

وأضاف الضابط في القوة الجوية: "نحن اليوم في حقل تجارب مهم جداً. وتعلّمنا الكثير في أشهر قليلة. في بداية الحرب، كانت نسبة النجاح قليلة. لكن، مع الوقت، انقلبت الآية. بعدما خبرنا عدوّنا، وتعلّمنا من الميدان، وأدخلنا تكتيكات جديدة".

وتابع: "أدخلنا عالم الذكاء الاصطناعي في صناعة المسيرات ولذلك نقول بثقة إنّ العدو لم يرَ إلا القليل من بأسنا، وسيرى المزيد"، مضيفا: "إذا كان العدو يعتقد بأن كل ما لدى إيران في هذا المجال موجود لدينا، فليظن ما يشاء. لكنّ الحقيقة أن هذا ليس أسوأ سيناريو يجب أن يفترضه".

وقال الضابط: "نحن منتجين لسلاح الطائرات المسيرة بكثرة كبيرة جداً"، مشيرا إلى أن "الصعوبة الكبيرة في جبهة الإسناد الحالية تكمن في أننا مقيدون بضوابط كثيرة".

وأوضح: "لو كنا في حالة حرب شاملة، حيث لا تكون هناك قيود أو ضوابط، فإن قدرتنا على العمل تصبح مختلفة جداً. والعدو يعرف أنه في الحرب الشاملة لن يكون قادراً على التفرّغ فقط لسلاح المسيّرات، بل سيكون أمام تحدٍّ آخر، حيث ستسقط يومياً آلاف الصواريخ على كلّ مراكزه العسكرية والحيوية، من أنواع عدة ومديات مختلفة. والمعركة لن تكون ساحتها جبهة الحدود".