 إصابة 6 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بطريق مصر- أسيوط الغربي - بوابة الشروق
الأحد 27 يوليه 2025 12:39 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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إصابة 6 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بطريق مصر- أسيوط الغربي

مصطفى البنا
نشر في: الأحد 27 يوليه 2025 - 12:33 م | آخر تحديث: الأحد 27 يوليه 2025 - 12:33 م

أصيب 6 أشخاص إثر انقلاب سيارة ميكروباص بطريق مصر- أسيوط الصحراوي الغربي.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم، إخطاراً من غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة الفيوم، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق مصر- أسيوط الغربي.

فيما انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين انقلاب سيارة ميكروباص، وذلك بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائق ما أدى إلى انقلابها، وتسبب في إصابة 6 أشخاص.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى التأمين الصحي، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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