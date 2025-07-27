إصابة 6 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بطريق مصر- أسيوط الغربي

أصيب 6 أشخاص إثر انقلاب سيارة ميكروباص بطريق مصر- أسيوط الصحراوي الغربي.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم، إخطاراً من غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة الفيوم، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق مصر- أسيوط الغربي.

فيما انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين انقلاب سيارة ميكروباص، وذلك بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائق ما أدى إلى انقلابها، وتسبب في إصابة 6 أشخاص.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى التأمين الصحي، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.